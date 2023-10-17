Erkan Can'dan ilk açıklama geldi. Alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı

İstanbul Ümraniye’de ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti.

Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kazayla ilgili Erkan Can’dan da ilk açıklama geldi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Can, şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere, soranlara teşekkür ederim, iyiyim. Alkollü araç kullanmanın kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olayla yaşamış oldum.

Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağ olun, var olun…”



