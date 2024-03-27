Erkan Petekkaya’nın acı günü. 'Bu sabah kaybettik'

Rol adlığı dizi ve filmlerdeki performansı ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya babası Akın Petekkaya’yı kaybetti.
Erkan Petekkaya, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Petekkaya yaptığı paylaşımda, "Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camisi'nde yarın öğlen namazında kılınacak. Cenaze namazına mütakip Görele mezarlığına defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin." diyerek acısını paylaştı.