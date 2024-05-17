Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?

‘Evet-Hayır Yarışması’nın unutulmaz sunucusu Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti.

TRT televizyonunda 1985'ten itibaren pazar günleri yayımlanan Stüdyo Pazar programındaki ‘Evet-Hayır Yarışması’yla bir döneme damga vuran Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 yılında Kırklareli’nde doğdu.

Sofya'dan Türkiye'ye göç eden Edirneli bir ailenin çocuğu olan Erkan Yolaç’ın annesi Hikmet Hanım, babası Alpullu Şeker Fabrikası'nda görev yapan Mehmet Bey'dir. Yolaç'ın aktardığına göre ailesi, babasının mühendis olması (yol açması) nedeniyle "Yolaç" soyadını almıştır.

BELEDİYE ANONSLARIYLA İŞE BAŞLADI

6 yaşındayken ailesiyle İstanbul’a taşınan Erkan Yolaç, ortaöğrenimini İstanbul'da Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladı, bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. 1951'de Kastamonu Lisesi'nde öğrenciyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anonslarını yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı.

ÇEŞİTLİ FİLMLERDE OYNADI

1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun olan Erkan Yolaç bir yıl sonra Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını ‘Evet ya da Hayır’ kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı.

1976 yılında 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. İkili bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu.

1964 yılında Meyhaneci, Yılların Ardından, Muhteşem Serseri filmlerinde rol aldı.