Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini öldürdü: Not bırakıp intihar etti

Ankara'da bir genç kız, erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü, ardından da intihar etti. Geriye genç kızın telefonunda bıraktığı not kaldı.

KAYNAK: DHA
Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini öldürdü: Not bırakıp intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kokunç bir olay yaşandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 529'uncu sokakta meydana geldi.

İddiaya göre; Dilara Alagöz (25) erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği ve cep telefonunu vermediği için annesi Ayşe Alagöz (55) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 10 katlı inşaattan kendisini atarak intihar etti.

Eczaneden eve dönen baba Hakkı Alagöz, evde eşinin cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler, Ayşe Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Alagöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TELEFONUNDAN "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR EDİYORUM" NOTU ÇIKTI

Olayın ardından ifadesi alınan baba Hakkı Alagöz, "Annemle beraber 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Evde kızım ve eşim vardı. Saat 15.45 sıralarında tekrar eve geldiğimde, eşim mutfak kısmında yerde yatıyordu. Kızım evde değildi" dedi.

Hakkı Alagöz'ün annesi Ü.A. ise ifadesinde, "Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve görüşmelerini istemiyordu. Ayrıca torunum uyuşturucu kullanıyordu. Hem gelinimin hem de kızının psikolojileri bozuktu" diye konuştu.

Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini öldürüp, intihar etti - 1

Öte yandan olayın ardından Dilara Alagöz'ün telefonunda, "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde not olduğu ve aile üyelerinin telefon numaralarının ve olayın yaşandığı evin adresini yazdığı ortaya çıktı.

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