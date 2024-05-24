Erkek çocuklarının kaotik yaşamı izleyenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Erkek çocuklarının kaotik yaşamı izleyenleri güldürdü

Erkek çocuklarının yaramazlık yaptığı anların derlemesi sosyal medyada büyük ilgi topladı ve izleyenleri kahkahaya boğdu.

Erkek çocuklarının yaramazlık yaptığı anların derlemesi, sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğdu. Bir kullanıcının farklı videoları bir araya getirerek oluşturduğu bu komik video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Videoda, erkek çocuklarının enerjileri ve durdurulamaz halleriyle çeşitli yaramazlıklar yaptığı anlar yer alıyor. Videoya yapılan yorumlar arasında, birçok ebeveynin kendi çocuklarının benzer yaramazlıklarını paylaşması dikkat çekti. Çocukların masum ve komik yaramazlıkları, izleyenlerin yüzlerinde kocaman bir gülümseme oluşturdu.

Son Haberler
1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu. Bankalar faiz oranlarını güncelledi Ekonomi
1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu. Bankalar faiz oranlarını güncelledi
Sivasspor yeni formalarını tanıttı. O detay büyük alkış topladı Spor
Sivasspor yeni formalarını tanıttı. O detay büyük alkış topladı
Adana'da şiddetli yağış sonrası hortum oluştu: Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Yerel Haberler
Adana'da şiddetli yağış sonrası hortum oluştu: Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
Vatandaş tebliğcileri böyle kovdu. 'Bu cemaatçiler benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan' Gündem
Vatandaş tebliğcileri böyle kovdu. 'Bu cemaatçiler benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan'
Yalova’da alacak verecek kavgası kanlı bitti Yerel Haberler
Yalova’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
Eskişehir'de kadın esnafın duyarlı davranışı gönülleri fethetti Video
Eskişehir'de kadın esnafın duyarlı davranışı gönülleri fethetti
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella kararını verdi Spor
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella kararını verdi