Erkek kuaförlerine idari yaptırım geldi

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetlenen 22 erkek kuaföründen 10'una idari yaptırım uygulandı. Ücret tarifesine uyulup uyulmadığı yönünde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak gittiği sektörlerden biri olan erkek kuaförlerine ekiplerimizce denetim yapıldı.

Daha önce uyarmış olduğumuz birçok esnafımız eksiklerini gidermişlerdi ancak uyarılarımıza rağmen güncel tarife bulundurmayan ve tarife üzerinde işlem yapan bazı işyerlerine idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Esnaflarımızın sıkıntı yaşamasını istemiyoruz lakin belirlenen kurallara uyulması konusunda bir kez daha hassas davranmalarını bu vesileyle kendilerinden istirham ediyorum" dedi.

Topal, uyarıları dikkate alan esnafa da teşekkür etti.