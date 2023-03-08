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Sivas'ta erkek nüfusu kadınlardan daha fazla

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) son açıklanan verilere göre 634 bin 924 kişiden oluşan Sivas nüfusunun, 318 bin 18’ini erkekler, 316 bin 906’sını ise kadınlar oluşturdu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:16
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Erkek nüfusu kadın nüfusunu geçti

Sivas'ta erkek nüfusu kadınlardan daha fazla
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Sivas'ta erkek nüfusun, kadınlardan daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Kadın 2022” çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılında 634 bin 924 kişiden oluşan Sivas nüfusunun 318 bin 18’ini erkekler, 316 bin 906’sını ise kadınlar oluşturdu.

ORTALAMA EVLİLİK YAŞI

Diğer yandan Sivas’ta resmi olarak ilk evliliğini 2022 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,2, erkeklerin ortalama evlenme yaşı ise 27,9 olarak açıklandı.

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