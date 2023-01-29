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Erkeklerde kısırlığa ne sebep olur? Kısırlık nedir?

Günümüzde erkeklerin sıklıkla karşılaştığı kısırlık sorunu çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Peki, Erkeklerde kısırlığa ne sebep olur? Kısırlık nedir?

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 17:53
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Erkeklerde kısırlığa ne sebep olur? Kısırlık nedir?

Erkeklerde kısırlığa ne sebep olur? Kısırlık nedir?
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Hamileliğin gerçekleşmediği duruma kısırlık infertilite denmektedir. Erkekte kısırlık pek çok etkene bağlı olmaktadır. Peki, Erkeklerde kısırlığa ne sebep olur? Kısırlık nedir?

1 yıldan fazla zamandır düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen hamileliğin gerçekleşmediği duruma kısırlık infertilite denir. Bu sorun kişilerde duygusal, ailesel, sosyal sıkıntılara neden olabilmektedir.

KISIRLIK NEDİR?

Kısırlık (infertilite) çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen 1 yıl içinde gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanır.

ERKEKTE KISIRLIĞA NE SEBEP OLUR?

Kısırlık günümüzde evlenen çiftlerin en büyük sorunlarından biridir.

Yaşadığımız çevrenin bozulması,

toksik yiyecek ve ortamların artması,

yaşam şekillerinin sedanter değişimi sonucu hareketliliğin azalması,

erkeklerdeki testosteron yapımının azalmasına ve spermin üretimi ve olgunlaştırılmasının bozulmasına, azalmasına hatta genetik hatalı yapılmasına sebep olarak kısırlığa neden olmaktadır.

Erkeklerin dar pantolon giymesi ile yumurtaların ısınması, inmemiş testis, yüksek ateşli hastalık geçmişi olması gibi durumlarda sperm sayısının düşmesine sebep olabiliyor.

Tedavi seçenekleri için hormon profili önemlidir. Sabah saat 10 a kadar kandan yapılacak FSH, LH, Prolaktin, Testosteron total ve serbest değerleri tedavide yön göstericidir. Hastalarda, özellikle genetik analiz yapılmış kliniferter hastalarda, mozaik tip olacağı /olabileceği buna bağlı çocuk sahibi olabilecekleri unutulmamalıdır.

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