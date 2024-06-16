Erkeklere taş çıkaran kadın kasaplar

İslam alemi Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşılarken Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği alanlarda kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bursa Osmangazi ilçesinde Soğanlı Pazar Alanı, kurbanlıklarını kesen vatandaşlarla doldu taştı.

Büyükbaş veya küçükbaş hayvanları kesen erkekler kadar, kadınlar da hünerlerini sergiledi.

Kameralara yansıyan görüntüler erkeklere taş çıkartan kadınların gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Kesilen kurbanlıkların tek tek düzenlenip kesilip parçalanmasına ayrılmasından, kurban kesimine kadar her alan destek veren kadınlar, ilham verdi.