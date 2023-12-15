Erkeklerin dikkatine bu ot uçuruyor

Az kişi tarafından bilinen fakat çok değerli bir bitki olan Çakşır otu özellikle erkekleri ilgilendiriyor. İşte ayrıntılar…

Sağlık açısından faydalı olduğu için toplanıp, kurutulup çeşitli şekillerde işlenir. Piyasada çakşır otu suyu, çakşır otu kökü, çakşır otu yağı, çakşır otu macunu ya da çakşır otu tozu şeklinde bulunabilir.

Çakşır otu bitkisi, kurak topraklarda yetişir. Boyu 2-3 metreye kadar uzayan, ince dalları ve sarı taneli çiçekleri olan bir bitkidir. Maydanozgiller ailesinden olan bu bitkinin çiçekleri tohumlu yapıdadır. Güzel bir görünüme sahip olmasına karşın hoş bir çiçek kokusuna sahip değildir. Kokusu genellikle keskin olarak tanımlanır.

Yetişirken suya çok ihtiyaç duymayan bir bitki olduğu için hemen her araziye uyum sağlar. Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e kadar bölgede kendiliğinden yetişebilir. Ana vatanı İran’dır. Pakistan ve Hindistan’da da yetiştirilerek ürünleri şifa amaçlı kullanılır. Bu faydalı bitkiyi dilerseniz kendi bahçenize ekmeniz mümkün. Rahatlıkla çakşır otu tohumu bulabilir ve yetiştirebilirsiniz. Türkiye’de 20 civarında çakşır otu türü bulunuyor.

Türlerin özelliklerine göre kullanım şekilleri de değişir. İlk yıl tohum vermez. İkinci yıl çiçeklerinin arasından tohumlar belirir. Halk arasında bitkinin bu haline çakşır otu erkeği denir. Aslında çakşır otu dişisi ya da çakşır otu erkeği diye iki cins bulunmamaktadır. Bu tanımlar halkın deyimiyle oluşmuştur.

YARARLARI NELER?

Yara ve akne lekelerini geçirir.

Sindirimi kolaylaştırır, gaz problemlerini iyileştirir.



Enerjiyi artırarak zindelik sağlar.

Sinir sisteminin çalışmasını destekler.

İştah açarak kilo almak isteyenlere fayda sağlar.

Soğuk algınlıklarına iyi gelir.



“Çakşır otu neye yarar?” diye sorulduğunda çakşır otu cinsellik ilişkisi ilk akla gelen bağlantıdır.

Kullanıldığı konular ve başlıca çakşır otu faydaları şunlardır:

Kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

Vücuttan toksin atımını hızlandırır.

Afrodizyak özelliği nedeniyle erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılır.

Kısırlık tedavilerinde de kullanılan çakşır otu, sperm sayısını ve kalitesini artırır.

Not: Doktorunuza danışmadan kullanmamanız önerilir