Kenan Doğulu'nun parmağına oje sürmesi hayranlarını ikiye böldü

Uraz Kaygılaroğlu'nun parmaklarına oje sürmesiyle başlayan moda yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor.

Son zamanlarda verdiği konserler ve eşi Beren Saat ile katıldığı etkinliklere gündeme gelen başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, bu seferde bir dergi için verdiği pozlarda parmağındaki siyah oje ile gündem oldu.

Kısa sürede binlerce beğeni alan şarkıcı pozlara, "Zeus rolüykeyKEN Ben" diye yazarak, güneş gözlüğü emojisi kullandı.

Daha önce Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de oje sürmüştü. Erkeklerin oje sürmesine karşı çıkan birçok kullanıcısı ise iki isme de tepki göstermişti.