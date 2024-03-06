Erkeklerin yatakta karşı koyamadığı on şey ortaya çıktı

Erkeklerin kendilerini orgazma ulaştıran kadınları olarak gördükleri biliniyor. Gün olmuyor ki erkeklerle ilgili bir detay ortaya çıkmasın.

Son olarak erkeklerin yatakta karşı koyamadığı on şey belli oldu.

İşte 10 madde…

1-İlk adım için beklemeyin

Konu seks olunca biz kadınlar, erkeklere göre biraz daha çekingen olmanıza rağmen ilk adımı kadının atması önerildi. Bunun partnerinizi oldukça şaşırtacağı bildirildi.

2. Ön sevişmeden vazgeçmeyin

İtiraf etmeseler de erkeklerin birçoğu, sekste en çok ön sevişme kısmını sevdikleri biliniyor.

Ayrıca bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre de seksin en zevk veren kısmı ön sevişme olduğu bildirildi.

3. Onunla konuşmayı ihmal etmeyin

Erkekleri en çok baştan çıkaran adımlardan biri seks sırasında onunla konuşmak olduğu ifade edildi.

Yatakta partnerinizle yaptığınız konuşmanın frekansı da oldukça önemli bir detay olduğunun altı çizildi.

4. Parmaklarınızı sabit tutmayın

Sekste kadını çıldırtan şeylerden birinin, erkeklerin parmakları olduğu herkesçe kabul edilen bir durum olduğu biliniyor.

Bırakın parmaklarınızı, erkeğinizin vücudunda serbestçe gezinmesi önerildi.

5. Sıradan olmayın, şaşırtın!

Sıradan bir seks, sizi de partnerinizi de şaşırtmadığı bildirildi.

Hatta bir süre sonra motivasyonunuzu düşürüp, seks hayatınızı kısır bir döngüye bile sokabileceği ifade edildi.

6. Kontrolü erkeğe bırakın

Seks sırasında bırakın kontrolü partneriniz sağlanması önerildi. Bu durum, onun kendisini seks gözdesi gibi hissetmesini sağladığının altı çizildi.

Yatakta sizi dilediği gibi kontrol etmesine izin vermeniz önerildi.

8. Biraz sertlikten kimseye zarar gelmez!

Seks sırasında erkeğinize biraz sert davranmaktan kaçınmamanız önerildi. Sertlik ona, onu ne kadar istediğinizi gösteren bir beden dili detayı ortaya çıktı.

9. Mekan seçimi önemli

Seks için atak odanızdan çıkmanız önerildi. Farklı mekanlarda seks yapmayı denemeniz tavsiye edildi.

10. Acil seks!

Erkeklerin hazırlıklı oldukları gece seksleri olduğu biliniyor. Bu yüzden günün herhangi bir saatinde partnerinizi şaşırtarak, aniden onunla sevişmeye başlamanız önerildi.