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Erkeklerin yüzde 70'i arkadaşlık uygulamalarında yalan söylüyor

Bir araştırmaya göre popüler arkadaşlık uygulamalarını kullanan erkeklerin %70'inin yalan söylediği ortaya çıktı. Erkeklerin özellikle boyları, yaşları ve kariyerleri hakkında yalan söylediği belirtildi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 15:39
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Erkeklerin yüzde 70'i sosyal medya yalan söylediği ortaya çıktı

Erkeklerin yüzde 70'i arkadaşlık uygulamalarında yalan söylüyor
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Günümüzün en çok sosyalleşme aracı olan internette bulunan arkadaşlık uygulamalarında erkeklerin yalan söylediği ifade edildi.

Independent'ın yaptığı bir araştırmaya göre erkeklerin %70'i, arkadaşlık uygulamalarında boyları, yaşları ve kariyerleri hakkında yalan söylüyor.

Birleşik Krallık'taki katılımcılara verilen çoktan seçmeli sorular yoluyla gerçekleştirilen ankete göre erkeklerin %35'i yaşları, %28'i kariyeri, %27'si ise boyları hakkında yalan söylüyor. Öte yandan araştırmaya dair en ilginç istatistiklerden birine göre tek eşli ilişkiye geçen erkeklerin %21'i hala arkadaşlık uygulamalarını kullanmaya devam ediyor.

Katılımcılara yöneltilen cinsel ilişkilerin hayatlarında ne kadar önemli olduğu sorusuna erkeklerin %47'si, az cinsel ilişki yapılan ya da hiç yapılmayan bir ilişkide de mutlu olabileceğini söyledi.

Öte yandan erkeklerin %35'inin arkadaşları ve aileleriyle vakit geçirmeye öncelik verdiği de görüldü.

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