Erkeklerin yüzde 70'i arkadaşlık uygulamalarında yalan söylüyor

Günümüzün en çok sosyalleşme aracı olan internette bulunan arkadaşlık uygulamalarında erkeklerin yalan söylediği ifade edildi.

Independent'ın yaptığı bir araştırmaya göre erkeklerin %70'i, arkadaşlık uygulamalarında boyları, yaşları ve kariyerleri hakkında yalan söylüyor.

Birleşik Krallık'taki katılımcılara verilen çoktan seçmeli sorular yoluyla gerçekleştirilen ankete göre erkeklerin %35'i yaşları, %28'i kariyeri, %27'si ise boyları hakkında yalan söylüyor. Öte yandan araştırmaya dair en ilginç istatistiklerden birine göre tek eşli ilişkiye geçen erkeklerin %21'i hala arkadaşlık uygulamalarını kullanmaya devam ediyor.

Katılımcılara yöneltilen cinsel ilişkilerin hayatlarında ne kadar önemli olduğu sorusuna erkeklerin %47'si, az cinsel ilişki yapılan ya da hiç yapılmayan bir ilişkide de mutlu olabileceğini söyledi.

Öte yandan erkeklerin %35'inin arkadaşları ve aileleriyle vakit geçirmeye öncelik verdiği de görüldü.