Erken hasat başladı

Medeniyetler beşiği olarak bilinen bu mahallede, mevsimsel değişiklikler ve sıcaklıkların erken gelmesi nedeniyle bu yılki kiraz hasadı, geçen yıla göre bir ay önce başladı.

Harput Mahallesi'ne bağlı Göllübağ'da üreticiler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle sebze ve meyve halinin açılmasını bekledikten sonra hasada başlayacak.

Göllübağ Mahallesi'nde yaklaşık 200 kiraz ağacına sahip olan Enver Tekay, bu yıl hasadın erken başlayacağını belirtti. Tekay, "Geçen yıla göre bir ay önce hasada başlıyoruz. Yaklaşık 200 ağacımız var ve 11 farklı kiraz türü yetiştiriyoruz. Bölgemiz 1,595 metre rakıma sahip, çoğu ağaç susuz yetişiyor ve bu da kirazın aromasını güzelleştiriyor. Ancak sıcaklıklar 36 derece civarında seyrettiği için toprak daha fazla su istiyor. Hasadımız yaklaşık 15 gün sürecek. Geçen yıl 15 Temmuz'dan sonra hasada başlamıştık. Şimdi ise sebze halinin açılmasını bekliyoruz" dedi.