Erken seçim anketinde Özgür Özel'e soğuk duş

Erken seçim tartışmaları devam ederken, olası bir erken seçim için vatandaşın tepkisi de merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, erken seçim konusu hakkında,"31 Mart'ı bahane edip 'haydi hemen sandık' demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net" demişti.

“ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 68.3’Ü HAYIR DEDİ”

ASAL Araştırma Şirketi tarafından vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu soruldu. Ankete katılan kişilerin yüzde 68.3'ü erken seçim kararına “hayır” cevabını verdi. CHP Lideri Özgür Özel daha önce, "Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz" ifadelerini kullanmıştı.

ANKET 26 İLDE YAPILDI

Asal Araştırma Şirketi yaptığı anketi 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Ankara, Adana, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Manisa, Malatya, Samsun, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle gerçekleştirdi.