Erken seçim anketinde Özgür Özel'e soğuk duş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erken seçim anketinde Özgür Özel'e soğuk duş

CHP Lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, vatandaşların erken seçim isteyeceğini söylemişti. ASAL Araştırma Şirketi, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusunu yöneltti. Anketten çıkan sonuç Özel'i üzecek türden oldu .

Erken seçim tartışmaları devam ederken, olası bir erken seçim için vatandaşın tepkisi de merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, erken seçim konusu hakkında,"31 Mart'ı bahane edip 'haydi hemen sandık' demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net" demişti.

“ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 68.3’Ü HAYIR DEDİ”

ASAL Araştırma Şirketi tarafından vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu soruldu. Ankete katılan kişilerin yüzde 68.3'ü erken seçim kararına “hayır” cevabını verdi. CHP Lideri Özgür Özel daha önce, "Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz" ifadelerini kullanmıştı.

secim-anket1.jpg

ANKET 26 İLDE YAPILDI

Asal Araştırma Şirketi yaptığı anketi 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Ankara, Adana, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Manisa, Malatya, Samsun, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle gerçekleştirdi.

İlgili Haberler
Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel: Böyle giderse erken seçim kaçınılmaz
AKP’li eski vekil erken seçim için tarih verdi! Ankara’da beklenmedik gelişme
Son Haberler
Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı Video
Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı
Ödemeler hesaplara yatacak. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatacak. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor
Ali Koç'un seçim sonrası planını ortaya çıkardı Spor
Ali Koç'un seçim sonrası planını ortaya çıkardı
Cumurbaşkanı Erdoğan davet etti. İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor Gündem
Cumurbaşkanı Erdoğan davet etti. İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Doğum günü kutlaması az kalsın felakete dönecekti: Bebek balonlarla havalanıyordu Video
Doğum günü kutlaması az kalsın felakete dönecekti: Bebek balonlarla havalanıyordu
Çanakkale’de TIR ile motosiklet çarpıştı. 2 ölü Gündem
Çanakkale’de TIR ile motosiklet çarpıştı. 2 ölü
Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz Video
Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz