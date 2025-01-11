Erken tanı, rahim ağzı kanseri riskini en aza indiriyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar, rahim ağzı kanserlerinin önüne geçmek için erken tanı ve rutin muayenelerin hayati önem taşıdığını söyledi.

Ocak ayı ‘Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak belirlenip, dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere birçok etkinlik düzenleniyor.

Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar da hastalığı erken tanı ile yakalamanın önemine değinerek, dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti.



“HER HPV BULAŞAN HASTA KANSER DEĞİLDİR ANCAK CİDDİ RİSK TAŞIR”

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüslerinin de kendi arasında ayrıldığına değinen Opr. Dr. Özge Piri Mantar, “Rahim ağzı kanseri öğrenebilir, erken tanısı koyulabilir bir hastalık. Bu nedenle çok erken öğrenebildiğimiz için yüz güldürücü bir durum söz konusu. Bu kanser türünün en önemli bulgularından bir tanesi beklenmedik ara kanamalar, lekelenme tarzında ara kanamalar, ilişki sonrası kanamalar, kötü kokulu akıntı gibi bulgular artık ileri evrede hiç kontrole gelmemiş hastalarda karşımıza çıkabilecek bulgular. Rahim ağzı kanseri, HPV denilen bir viral enfeksiyon sonucunda rahim ağzından cinsel yolla bulaşması ile yerleşen bir enfeksiyondur. HPV’nin 150 tane çeşidi var ama rahim ağzı kanseri yapabilmesi için yüksek riskli tiplerin bulaşması gerekiyor. Bunlar, rahim ağzı kanserine neden olabilir. Her HPV bulaşan hasta kanser değildir ancak ciddi risk taşır. Bazı HPV türleri kanser yapmasa da siğil dediğimiz cilt üzerinde döküntülere neden olur. Yüksek riskli HPV virüslerinde sinir alırken aynı esnada rahim ağzı sürüntüsünden tanı koyabiliyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde hem patoloji hem de HPV sonucu kısa sürede ulaşıyor” dedi.



“ERKEN TANI VE RUTİN MUAYENELER ÖNEMLİ”

Hastalığın ileri boyuta ulaşmaması için dikkat edilmesi gereken yönlere de değinen Opr. Dr. Mantar, “HPV negatif ise bu virüse bağlı rahim ağzı kanseri riski çok düşük, HPV pozitif çıkarsa da hasta kanser değil ama biyopsi ve örnekleme sonuçları ile kanser ya da öncül bulgular var mı çok rahatlıkla saptayabiliyoruz. Kansere dönüşmeden ön bulgularının olması nedeniyle saptanabilen bir hastalık olan rahim ağzı kanseri aynı zamanda HPV negatifte yakaladıysak, aşılama programına aldığımızda birçok hastada rahim ağzı kanseri görülme riskini çok çok düşürmüş oluyoruz. O nedenle erken tanı ve şikayet hissedildiğinde bir hekime başvurmak büyük önem arz ediyor. Ayrıca yıllık rutin olarak rahim ağzı kanseri taraması yaptırdığınızda olumsuz kanser sürecine ulaşmadan hastalara destek olabiliyoruz” diye konuştu.

