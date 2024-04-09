Erken uyarı sistemi 7,2'lik depremden böyle kurtardı. Deprem öldürmez bilim yaşatır

1 hafta önce Asya ülkelerinden Tayvan’da son 25 yılın en büyük depremi yaşandı. 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından son verilere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce Tayvanlının’da deprem anında kaçarken, düşen bina parçalarından dolayı yaralandığı ifade edilmişti.

YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Depremin üzerinden geçen her gün depreme dair başka bir görüntü ortaya çıkıyor. Son çıkan ve sosyal medyada da büyük ilgi toplayan görüntü ise bir araç kamerasında kaydedildi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ HAYAT KURTARDI

Bir dağın dibinden giden otomobil seyir halindeyken depreme yakalanıyor. Önde giden araç dağdan kopan koca kaya parçalarının altında kalırken, erken uyarı siteminin verdiği uyarıyı dikkate alarak dağ yolundaki tünelde kalan sürücü, kopan kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

Bu deprem Tayvan’da son 25 yılın en büyük depremi olarak kaydedildi.

HAVUZ KEYFİ YAPARKEN YAKALANMIŞTI

Meydana gelen depreme bir kişi havuz keyfi yaparken yakalanmıştı. Havuz keyfi sırasında meydana gelen depremle havuz sağa sola devrilirken deyim yerindeyse şahıs kendi havuzu içerisinde mini bir tsunami yaşamıştı.

DEPREME HASTANEDE YAKALANANLAR CANLARINI HİÇE SAYMIŞTI

Depreme hastanede yakalanan hemşireler de gündeme oturmuştu. Hemşireler deprem anından küvözde duran bebeklere sahip çıkmış ve kendi canlarını hiçe saymıştı.

Bu görüntüler 6 Şubat felaketi sırasında Gaziantep'teki bir hastanede hemşire olan Şeyma Alakuş'un depremde kaçmak yerine “Kaçsaydım kendi vicdanımı kaybetmiş olurdum” diyerek bebeklerin hayatını kurtardığı anları akıllara getirdi.