Erken yaşlanmak istemiyorsanız üç konuya dikkat

Yoğun stres altında çalışmak, özel hayatınızdaki sorunlarınızı çözememek sizi duygusal olarak yıprattığı gibi cilt sağlığınızı da etkilediği biliniyor. Bu da yaşlılık belirtilerinin artmasına neden olacağı bildirildi.

GÜNEŞ IŞINLARINA MARUZ KALMAK

Güneş ışınlarına korumasız bir şekilde maruz kalmak, yüzünüzde kırışıklık görünümünün artmasına neden olabilir. Bu da cildinizin yaşlanmasını hızlandırdığının altı çizildi.

BESLENME ŞEKLİ

Yüksek kalorili ve insan sağlığına zararlı besinler tüketmek, erken yaşlanmanın hızlandırdığı vurgulandı.

KULLANILAN KOZMETİK ÜRÜNLER

Yıllar boyunca yoğun makyaj yapmak, makyajınızı temizlemeden uyumak, cilt sağlığınızı etkiler. Bu da zaman içinde yaşlı görünmenize neden olacağı bildirildi.