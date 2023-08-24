Erkin Koray'ın ölmeden önce doldurduğu ses kaydı ortaya çıktı

7 Ağustos'ta hayatını kaybeden Erkin Koray'ın, 27 Ekim 2022'de yayınlamayı unuttuğu ses kaydı YouTube hesabına yüklendi. Konuşmasında korsan yayınlara tepki gösteren Koray, sevenlerini bu plakları almamaları konusunda uyarmış

Erkin Koray'ın ölmeden önce doldurduğu ses kaydı ortaya çıktı

Erkin Koray, Kanada'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 7 Ağustos'ta aramızdan ayrılan sanatçının, 27 Ekim 2022'de YouTube'a yüklediği ancak yoğunluğu nedeniyle yayımlamayı unuttuğu açıklaması, YouTube hesabından paylaşıldı.

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Son yıllarını telif mücadelesiyle geçiren sanatçı, açıklamalarında korsan yayıncılığa ateş püskürmüş. Hayranlarını bu plakları almaması konusunda uyaran Erkin Koray, "Eserlerin ise orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek" ifadelerini kullanmış.

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''ALMAYIN ÇIKARTTIKLARI ÇÖPLERİ...''

Erkin Koray'ın açıklaması şöyle: Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler.

Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar.

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Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim.

Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar... Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten. İşe bak, memleketin haline bak. Üzülmemek elde değil maalesef.

İçine ettiniz ulan güzelim memleketin. Allahsızlar! Ama kazandığım davalar, bir takım kişilerin hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor. Kaybolmadılar yani... Eserlerin ise orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut.

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Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek. Dava dosyalarım da onda tabii. Onlar bir köşede dursun. 'Gün ola, harman ola' demiş erenler... Boşuna söylememişlerdir.

Hepinizin gözlerinden öperim. Bir gün bu parazitlerden mutlaka kurtulacağız. O güne kadar sağlıcakla kalın. Selam ve sevgilerimle... Almayın bu 'Erkin Koray plakları' adı altında çıkardıkları çöpleri..."

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