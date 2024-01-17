Forbes'in 'En Zengin 100 Türk' listesine giren Erman Ilıcak'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak’ın mal varlığı ne kadar?

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya'da doğan ve Türk iş dünyasında önemli bir isim olarak tanınan bir girişimcidir.

İnşaat mühendisliği eğitimi aldığı ODTÜ'den mezun olduktan sonra, Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nin MBA programını tamamlayarak iş dünyasındaki bilgisini genişletmiştir.

Ayrıca, Paris'te bulunan International School of Management'da işletme doktorası programından mezun olmuştur.

Erman Ilıcak, Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı olarak bilinir. 1993 yılında Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding'i kurarak inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Holdingin merkezi Ankara'da olup, Türkiye, Rusya, Hollanda, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 28 ülkede 75 binden fazla çalışanıyla birçok projeye imza atmıştır.

Erman Ilıcak aynı zamanda Rönesans Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesidir. Bu vakıf aracılığıyla eğitim ve gençlere yönelik çeşitli projelere destek vermektedir. Rönesans Holding ve Rönesans Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 2014 yılında TED Rönesans Koleji'ni kurmuştur. Ilıcak, gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynamış ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nde 2014-2016 yılları arasında Başkanlık görevini üstlenmiştir.

ERMAN ILICAK’IN MAL VARLIĞI NE KADAR?

2019 yılında Forbes Türkiye'nin hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 3,8 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer almıştır.

Ayrıca, dünyanın en zenginleri listesinde 546. sırada yer almaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2018 vergilendirme dönemine ilişkin değerlendirmesinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 5. sırada bulunmuştur. 2020 yılında Forbes'un dünya genelinde en zengin 1000 kişi listesine giren iki Türk'ten biri olmuştur.