Erman Toroğlu açıkladı: Trabzonspor'un iptal edilen golünde faul var mı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor'da Onuachu'nun 11. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Golü yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu “Trabzonspor’un golü buz gibi gol, hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Toroğlu "Hakem ulan diyor bu faul değil. Böyle söylüyor eğer öyle demiyorsa adım Erman Toroğlu değil. Madem bu beni çağırdı 40 bin seyirci var. Ortalık yangın yeri. O zaman ne yapayım ben bunu bu baltanın üzerine yıkayım. Nasıl hakem olurdun 40 bin kişinin önünde böyle yapacaktın gol! "şeklinde konuştu.