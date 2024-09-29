Erman Toroğlu, canlı yayına tuvalet kağıdıyla çıktı!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ekol TV’deki programda Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ile ilgili yorum yapmak için ekrandayken masasında bir tuvalet kağıdı görüldü.

Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı tartışmalo poziyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkartmıştı ancak bu gol iptal edildi. İptal edilen gol ile ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koyarak tepki gösterdi. Mourinho, sarı kart gördü.

Öte yandan Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ilk dakikalarda Szymanski'nin vuruşunun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu oldu. Spor yorumcusu Erman Toroğlu o anları ekranda tuvalet kağıdı ile anlattı.

Yere serilen tuvalet kağıdı ile maç esnasındaki pozisyon değerledirildi.