Erman Toroğlu Dursun Özbek'in kimyasını bozan olayı açıkladı

Fenerbahçe’de geldiği günden bu yana gündemden düşmeyen Jose Mourinho'ya bir yorumda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten geldi.

"ASIL İRDELENMESİ GEREKEN KONULAR BUNLAR"

Fenerbahçe’de yaşanan değişiklik hakkında konuşan Dursun Özbek "Mesela niye Jose Mourinho... 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar" dedi.

"KİMYASINI BOZMUŞ"

Dursun Özbek’in bu sözleri iki camiayı yeniden karşı karşıya getirirken Erman Toroğlu’ndan ilginç bir yorum geldi.

Mourinho hamlesinin Dursun Özbek’in kimyasını bozduğunu söyleyen Toroğlu açıklamasında, "Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesiyle çok doğru iş yaptı. Fener'in silkinmeye ihtiyacı vardı. Bu noktada Mourinho doğru bir seçim. Fakat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Mourinho hakkındaki açıklamalarını anlayamadım. Mourinho, Dursun Özbek'in kimyasını bozmuş" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI AYAKLANDI

Erman Toroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarları Dursun Özbek'in yanında durdu.