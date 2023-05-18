Erman Toroğlu: Fenerbahçe bu maçı böyle bitiremez

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe bu maçı böyle bitiremez

Toroğlu, "Abdulkadir Bitigen çok sık düdük çalıyor, neden? Çünkü maçtan korkuyor. Maçın altında ezilmek istemiyor. Maç koparsa ve ona yıkılırsa diye korkuyor. Malzeme bu, fazla bir şey beklemesin insanlar hakemlerden. Seneye de böyle olacak.

Manchester City, Real Madrid'i Etlikspor yaptı, maymun yaptı hocam maymun yaptı. 90 dakika izledim. Son 15-20 yılda bu tarz bir futbol görmedim. Oynadığı takım Real Madrid yahu."

"Fenerbahçe bir 15 dakika baskı yaptı ama oyunu kuramadı. Fenerbahçe'de forvetler 'atın biz koşalım' diyorlar. Öyle olmaz ama işte. Fenerbahçe bu maçı böyle bitiremez, mutlaka 2'yi atması gerekecek. Trabzonspor'un kaybedecek neyi var, hiçbir şeyi." ifadelerini kullandı.

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