Erman Toroğlu: Fenerbahçe’de kavga çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu: Fenerbahçe’de kavga çıktı
Erman Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz arasındaki kavga iddiaları hakkında konuştu.

Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu Erman Toroğlu, SkySpor’da Fenerbahçe’deki kavga iddialarına değindi.

“YANDAŞ İLE AZİZ’İN KAVGASI GERÇEK”

Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz arasındaki Galatasaray nedeniyle kavga çıktığını ileri süren Toroğlu, “Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın kavgası gerçek… Biri yemekte maç seyrediyormuş, Kerem Demirbay golü için 'Ulan oradan gol mü atılır' demiş, öbürü de 'Sen neden onları izliyorsun?' demiş, ondan dolayı kavga çıkmış. O zaman niye açıklamıyorlar. Niye almadıklarını açıklayın” ifadelerini kullandı.

“HALA KÖPEK GİBİ KORKUYORSUNUZ”

Kavga iddialarıyla ilgili Fanatik muhabiri Yakup Çınar’ın haberini üzerinden açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, “Titriyorsunuz hala köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor, malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır” notunu düşmüştü.

mhy1.jpg

İlgili Haberler
Canlı yayın maçlar. Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 1 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Bedelli Askerlik yapacaklara kötü haber
Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor
Son Haberler
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu Ekonomi
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Mehmet Büyükekşi kararsız kaldı Spor
Mehmet Büyükekşi kararsız kaldı
İmamoğlu'ndan İBB parkında hayatını kaybeden Edanur açıklaması 'Utanarak izliyoruz' Gündem
İmamoğlu'ndan İBB parkında hayatını kaybeden Edanur açıklaması 'Utanarak izliyoruz'
Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' açıklamasına Doğukan Güngör'den cevap geldi Magazin
Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' açıklamasına Doğukan Güngör'den cevap geldi
Hayati tehlikeye neden oluyor. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler Sağlık
Hayati tehlikeye neden oluyor. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
Ukrayna - Rus savaşının öne çıkanları Dünya
Ukrayna - Rus savaşının öne çıkanları
Faturaya artık yansıyacak. Bugünden itibaren başladı Ekonomi
Faturaya artık yansıyacak. Bugünden itibaren başladı