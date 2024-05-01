Erman Toroğlu: Fenerbahçe’de kavga çıktı

Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu Erman Toroğlu, SkySpor’da Fenerbahçe’deki kavga iddialarına değindi.

“YANDAŞ İLE AZİZ’İN KAVGASI GERÇEK”

Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz arasındaki Galatasaray nedeniyle kavga çıktığını ileri süren Toroğlu, “Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın kavgası gerçek… Biri yemekte maç seyrediyormuş, Kerem Demirbay golü için 'Ulan oradan gol mü atılır' demiş, öbürü de 'Sen neden onları izliyorsun?' demiş, ondan dolayı kavga çıkmış. O zaman niye açıklamıyorlar. Niye almadıklarını açıklayın” ifadelerini kullandı.

“HALA KÖPEK GİBİ KORKUYORSUNUZ”

Kavga iddialarıyla ilgili Fanatik muhabiri Yakup Çınar’ın haberini üzerinden açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, “Titriyorsunuz hala köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor, malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır” notunu düşmüştü.