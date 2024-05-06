Erman Toroğlu Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranını açıkladı

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Erman Toroğlu Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranını açıkladı
Galatasaray’ın, Rams Park'ta Sivasspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maç sonrası Erman Toroğlu gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Sivas karşısındaki zaferinin detaylarını anlatırken Fenerbahçe ile ilgili de ilginç tespitlerde bulundu.

"Galatasaray adeta askeri disiplinle oynadı” diyen Erman Toroğlu sözlerine şöyle devam etti:

İlk yarıda Sivasspor'a baskı yapmadılar. Bu durum Sivasspor'u oldukça şaşırttı. Galatasaray, Sivasspor karşısında beklenmedik bir strateji sergiledi. Maça mükemmel bir hazırlık yapmışlardı.

Herkes Galatasaray'ın hücumda etkili olacağını düşünürken, onlar defansı ve orta sahayı güçlendirerek tam tersi bir yol izledi. Sivasspor'un ne yapacağını şaşırdığı bir maç oldu.

"GALATASARAY EZDİ GEÇTİ, FENERBAHÇE DİRENİŞ GÖSTERDİ"

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı düşünün ve bu maçı karşılaştırın. Galatasaray, Sivasspor'u adeta ezdi geçti. Fenerbahçe ise direniş gösterdi.

"EĞER ŞAMPİYONLUK KAÇARSA, BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OLUR"

Erman Toroğlu Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını ise şu sözlerle değerlendirdi:

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı çok düşük, yüzde 5 civarında. Konyaspor maçını kazanmaları da kesin değil, çünkü onlar küme düşme tehlikesinden kurtulmaya çalışıyorlar. Eğer Galatasaray bu noktada şampiyonluğu kaybederse, Okan Buruk için büyük bir hayal kırıklığı olur. Başarının da başarısızlığın da sorumlusu kendisidir.

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