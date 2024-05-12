Erman Toroğlu Fenerbahçe'yi uyardı

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Erman Toroğlu Fenerbahçe'yi uyardı
Galatasaray'ın Karagümrük'ü yendiği maç sonrası Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.

Erman Toroğlu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kazandıkları maç sonrası gelecek hafta oynanacak derbiyi işaret etti.

Toroğlu Galatasaray’ı kastederek, “Unu ipe serip işi bitirenler rahat rahat oynuyor maçlarını” yorumunda bulundu.

Karagümrük karşısında 1-0 geriye düşen Galatasaray hakkında ise Toroğlu şöyle konuştu:

Galatasaray rakipten dönen topları alamadılar. Karagümrük iyi top yapıyor ama Galatasaray bugün her zamanki baskıyı yapamadı. Defansta çok fazla açık verdi. Galatasaray zaafla oynuyor. İlk yarı Barış Alper'i hiç oynatmadılar. Barış Alper'e ikili markaj yaptılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe için de şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe eski maçlarına göre biraz daha canlı oynuyor. Michy Batshuayi bir gol attı ama ikinci golde de büyük bir payı var.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisine dikkat çeken Erman Toroğlu, “Galatasaray derbiden 1 puan alırsa şampiyon olacak. Bunun bilincinde olmalı Fenerbahçe” diyerek Fenerbahçe’yi uyardı.

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