Erman Toroğlu Galatasaray'da Dursun Özbek'i yiyecek yöneticiyi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu Galatasaray'da Dursun Özbek'i yiyecek yöneticiyi açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk'e 'poker suratlı' diyerek yüklendi. Flaş açıklamalar yaptı.

Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

''ORADA ZATEN KİLİTLENDİĞİ BELLİYDİ''
Galatasaray'ın sezon ortasında çatlak sesler yaşadığını hatırlatan Toroğlu, "Biz sezon ortasında Galatasaray'ın içerde çatlak sesler yaşadığını söylemiştik. Sivasspor maçından sonra Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur basın toplantısı yapmışlardı. Başkan Dursun Özbek başka bir telden çaldı, yanındaki Metin Öztürk başka bir telden çaldı. O sırada Erden Timur'un suratına baktım iyi değildi. Yani olay o gün Erden Timur'un üzerine kurulmuştu. Nitekim konuşma sırası Erden Timur'a geliyor ve Başkanı yalamaya başlıyor. Çünkü dikkat edin bu toplantıdan evvel Erden Timur'un Başkanlığı konuşuluyordu. Orada zaten kilitlendiği belliydi." ifadelerini kullandı.

''POKER SURATLI''
Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'e 'poker suratlı' diyerek yüklenen Toroğlu, "Bunun dışında Erden Timur çok fazla göz önüne geldi. Bizde biliyorsunuz iş yapanı çabuk duman ederler. Galatasaray camiası bazı şeyleri kaldırmaz. Mesela o yönetimde Metin Öztürk diye bir adam var. Eğer planları tutarsa yakın zamanda Dursun Başkan'ı yiyecektir. Hadi buyrun buradan yakın. Biraz iddialıyımdır. İçerdeki gidişat öyle. Birinci adamı yolladı şimdi sırada Dursun Özbek var. Zaten konuşmalarına ve suratına baktığınız zaman ben bu tip insanlara 'Poker suratlı' derim. Arka tarafını göremezsin fazla." dedi.

''PSİKOLOJİK YARA ALACAKLAR''
Galatasaray'ın psikolojik yara alacağını ifade eden Erman Toroğlu, "Erden Timur'un Galatasaray'dan gitmesi handikap yaratır. Çünkü futbol takımıyla çok iç içe olan bir isim. Yani eski Abdürrahim Albayrak'ın daha akıllısı daha cin gibisi bir adam. Futbolcularla münasebeti çok iyiydi. Onun ayrılması yönetimle futbolcular arasındaki bağı nasıl kurar? Ben onların psikolojik açıdan yara alacaklarını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

İlgili Haberler
Galatasaray Beşiktaş maçının tarihi açıklandı
Galatasaray Beşiktaş maçının tarihi açıklandı
Arda Güler ve Hakan'ı kaleden kovmuştu. TFF'den açıklama geldi
Okan Buruk kafayı Fenerbahçe'ye taktı
Son Haberler
Ne altın ne dolar ne de konut. Piyasaları uçuracak yatırım aracı belli oldu Ekonomi
Ne altın ne dolar ne de konut. Piyasaları uçuracak yatırım aracı belli oldu
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmak istedi. Parası çalındı Gündem
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmak istedi. Parası çalındı
Fransa'da büyük kriz çıktı Spor
Fransa'da büyük kriz çıktı
Mourinho Galatasaray'ı karıştırdı Spor
Mourinho Galatasaray'ı karıştırdı
Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı Yerel Haberler
Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı
Elbistan'da gölette kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Yerel Haberler
Elbistan'da gölette kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Bayram öncesi evlat acısı yaşadılar Gündem
Bayram öncesi evlat acısı yaşadılar