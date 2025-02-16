Erman Toroğlu "Galatasaray'ın şampiyonluğu tarih olur"

Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde hakem hocası Erman Toroğlu iki takımın şampiyonluk şansını değerlendirirken Çaykur Rize maçında sarı kırmızılıların puan kaybetmesi halinde şampiyonluğun tarih olacağını söyledi.

ŞAMPİYONLUK TARİH OLUR

Toroğlu "Galatasaray, yarın maçı alamaz Rize'de mağlup olur ya da berabere kalırsa şampiyonluğu tarih olur. Fener maçında mağlup olursa net şampiyonluğu verir. Fenerbahçe'yi yenerse işi bitirir. Galatasaray, kendi ipini kendi kesecek. Artık çok net bu. Ama Galatasaray'ın maçları çok daha zor. Zor rakiplerle oynayacak. Galatasaray'ın kadro sızması haberleri de geliyor. Daha başka şeylerde var kulağıma gelen. Ne derece doğru duyum bunlar" dedi.