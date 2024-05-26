Erman Toroğlu Galatasaray'ın şampiyonluğu yüzünden başına gelecekleri açıkladı

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Erman Toroğlu Galatasaray'ın şampiyonluğu yüzünden başına gelecekleri açıkladı

Erman Toroğlu, Süper Lig'de sezonun son maçlarının ardından Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından konuştu.

Toroğlu, A Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal elindeki kadroyu iyi kullanamadı. 38 yaşına gelmiş adam Dzeko'daki düşüşü göremedi. Batshuayi'yi daha çok oynatmalıydı.

- Okan Buruk ise yabancı oyuncuları iyi yönetti.

- Şimdi Galatasaraylılar en çok Taksim'de. Buradan uyarıyorum. Orada alt geçit var. Alt geçidi kapatıyorlar. Bu olmaz. Trafiği kesiyorlar. Ambulans bile geçemiyor.

- Benim de işim zor. Evim Taksim'de. Ben şimdi eve nasıl gideceğim. Mecburen Cihangir'den arka yollardan, tersten gitmeye çalışaçağım.

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