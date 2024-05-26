Erman Toroğlu Galatasaray'ın şampiyonluğu yüzünden başına gelecekleri açıkladı

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından konuştu.

Toroğlu, A Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal elindeki kadroyu iyi kullanamadı. 38 yaşına gelmiş adam Dzeko'daki düşüşü göremedi. Batshuayi'yi daha çok oynatmalıydı.

- Okan Buruk ise yabancı oyuncuları iyi yönetti.

- Şimdi Galatasaraylılar en çok Taksim'de. Buradan uyarıyorum. Orada alt geçit var. Alt geçidi kapatıyorlar. Bu olmaz. Trafiği kesiyorlar. Ambulans bile geçemiyor.

- Benim de işim zor. Evim Taksim'de. Ben şimdi eve nasıl gideceğim. Mecburen Cihangir'den arka yollardan, tersten gitmeye çalışaçağım.