Erman Toroğlu haksız çıkınca çıldırdı. Apar topar canlı yayına bağlandı

Eren Bozdaş
Erman Toroğlu haksız çıkınca çıldırdı. Apar topar canlı yayına bağlandı
Sivasspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken Erman Toroğlu'ndan flaş bir çıkış geldi.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalırken Sivasspor’un 90+4’te beraberliği bulmasını sağlayan penaltı gündemden düşmüyor.

Karşılaşmanın ardından penaltı pozisyonunu değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu penaltı pozisyonunun sanıldığının aksine Livakovic’in müdahalesinden değil Djiku’nun Sivassporlu Manaj’ın baldırına basması nedeniyle olduğunu iddia etmişti.

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Ancak TFF tarafından yayınlanan VAR kayıtlarına göre hakem Cihan Aydın ve Alman VAR hakemi Benjamin Brand penaltı kararını Livakovic’in Manaj’a müdahalesi nedeniyle verdi.

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İddiasında yanılması üzerine A Spor’a telefonla bağlanan Erman Toroğlu ateş püskürdü.

Alman VAR hakemin Djiku’nun müdahalesini görememesine tepki gösteren Erman Toroğlu Manaj’ın topu dışarıya vurmasındaki sebebin baldırına aldığı müdahale olduğunu iddia ederek asıl penaltının Livakovic’in müdahalesi olmaması gerektiğini söyledi.

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Erman Toroğlu’nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaraylı taraftarlar ünlü yorumcuya desteklerini belirtti.

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