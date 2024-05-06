Erman Toroğlu İsmail Kartal'ı haklı çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu İsmail Kartal'ı haklı çıkardı
Konyaspor beraberliği nedeniyle eleştirilen İsmail Kartal'ın yaptığı Tadic değişikliğinin nedenini Erman Toroğlu anlattı.

Süper Lig’in 35. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Konyaspor mücadele etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan kritik maçta taraflar 0-0 berabere kaldı.

Bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 35. Hafta sona ererken Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kaldı.

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Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefi haline gelirken Erman Toroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

Tadic’i oyundan çıkarması nedeniyle eleştirilen İsmail Kartal’a bir anlamda destek veren Erman Toroğlu "Fenerbahçe'nin bu Konyaspor'u 2-0, 3-0 yapması gerekirdi. Sen Fenerbahçe'sin. Sen ağırlıklı bir takımsın. Hiçbir özelliğin yok. Buradan çıkamazsan şampiyon olamazsın. Dzeko ve Tadic yok" diyerek değişikliği savundu.

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