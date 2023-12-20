Erman Toroğlu İstanbulspor Trabzonspor maçından sonra küplere bindi: Vurun neşteri

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu İstanbulspor Trabzonspor maçından sonra küplere bindi: Vurun neşteri
Erman Toroğlu, İstanbulspor'un sahadan çekildiği Trabzonspor maçından sonra çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor-Trabzonspor maçının 68. dakikasında Trabzonspor Onuachu’nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

İstanbulsporlu futbolcular golden önce faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan'a itiraz ederken başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya indi ve oyuncuların soyunma odasına gitmelerini söyledi.

Futbolcular soyunma odasına gidince maç da tamamlanamadı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toroğlu şunları söyledi:

“Ben daha iki gün önce ‘Beklemeyin vurun neşteri, daha kötü şeyler olmadan vurun neşteri, kıyak yapmayın’ dedim ama kimse dinlemiyor! Korkuyorum toplumsal olaylara gidiyor bu işin sonu. Bir kez daha diyorum beklemeyin vurun neşteri! İyiye gitmiyor işin sonu.”

İlgili Haberler
İstanbulspor sahadan çekilirken Uğurcan Çakır Trabzonspor taraftarına üçlü çektirdi
Sivasspor'dan 'KARA GECE' paylaşımı. Mecnun Otyakmaz Mete Kalkavan ile ilgili verilen gizli sözü açıkladı
Son Haberler
ABD Kongresi’nde İsrail protestosu: yaklaşık 60 gözaltı Dünya
ABD Kongresi’nde İsrail protestosu: yaklaşık 60 gözaltı
Afyonkarahisar’da katliam gibi olay: 3'ü kadın 4 kişi öldürüldü Yaşam
Afyonkarahisar’da katliam gibi olay: 3'ü kadın 4 kişi öldürüldü
32 ilde oy verme saatlerinde değişiklik. Resmi Gazete’de yayımlandı Gündem
32 ilde oy verme saatlerinde değişiklik. Resmi Gazete’de yayımlandı
Benzine kallavi zam. Araç sattırır Gündem
Benzine kallavi zam. Araç sattırır
Haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu Yaşam
Haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbulspor sahadan çekilirken Uğurcan Çakır Trabzonspor taraftarına üçlü çektirdi Spor
İstanbulspor sahadan çekilirken Uğurcan Çakır Trabzonspor taraftarına üçlü çektirdi
Sivasspor'dan 'KARA GECE' paylaşımı. Mecnun Otyakmaz Mete Kalkavan ile ilgili verilen gizli sözü açıkladı Spor
Sivasspor'dan 'KARA GECE' paylaşımı. Mecnun Otyakmaz Mete Kalkavan ile ilgili verilen gizli sözü açıkladı