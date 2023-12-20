Erman Toroğlu İstanbulspor Trabzonspor maçından sonra küplere bindi: Vurun neşteri

İstanbulspor-Trabzonspor maçının 68. dakikasında Trabzonspor Onuachu’nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

İstanbulsporlu futbolcular golden önce faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan'a itiraz ederken başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya indi ve oyuncuların soyunma odasına gitmelerini söyledi.

Futbolcular soyunma odasına gidince maç da tamamlanamadı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toroğlu şunları söyledi:

“Ben daha iki gün önce ‘Beklemeyin vurun neşteri, daha kötü şeyler olmadan vurun neşteri, kıyak yapmayın’ dedim ama kimse dinlemiyor! Korkuyorum toplumsal olaylara gidiyor bu işin sonu. Bir kez daha diyorum beklemeyin vurun neşteri! İyiye gitmiyor işin sonu.”