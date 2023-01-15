Erman Toroğlu'ndan Arda Güler tepkisi: Jesus sapıtmış

Fenerbahçe Gaziantep'te kazanırken teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler'i ilk onbirde oynatmaması nedeniyle eleştirilirken, yorumcu Erman Toroğlu sert tepki gösterdi.

Toroğlu, Arda'nın neden ilk onbirde oynatılmadığını eleştirirken, bunu Jesus'un inadına bağladı ve "Neden oynamıyor. Anadolu'da bu yaştaki gençler evlense çocuğu oluyor. Avrupa'da bu yaştakiler oynuyor da bizde neden oynamıyor? Şu anda Fenerbahçe'nin tam da ihtiyacı olan oyuncu" dedi.

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Jesus'un maçtan sonra "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi. Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti. Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi'ydi. Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti. O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak" sözlerine de çok kızdı.

En etkili oyuncunun Rossi değil, Arda olduğunu ileri süren Toroğlu, "İnatçı ya. Onun için bunu söylüyor. Sonradan girenlerin en etkilisi Arda'ydı. Jesus sapıtmış" ifadelerini kullandı.