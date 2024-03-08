Erman Toroğlu: Kırmızı kart

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu: Kırmızı kart
Galatasaray'ın Rizespor'u 6-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu flaş ifadelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı kırmızılılar Karadeniz ekibi 6-2'lik farklı bir skor ile mağlup etti.

Torreira ile Derrick Köhn'ün Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri havalandırırken Kerem Demirbay ise hat-trick yaptı.

Bu sonuç ile birlikte puanını 78'e çıkaran Galatasaray haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu bomba açıklamalarda bulundu.

Olowoyin'in Torreira'ya yaptığı müdahaleyi değerlendiren Toroğlu Rizesporlu yıldızın kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.

Erman Toroğlu'nun ifadelerine yüzde yüz katılan Ender Bilgin ise pozisyon için "Bayağı kırmızı kart olur bu pozisyon." dedi.

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