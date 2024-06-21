Erman Toroğlu kızdırdı

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Erman Toroğlu kızdırdı

Erman Toroğlu'nun Türkiye Gürcistan maçı hakemi Facundo Tello hakkındaki yorumu bazı taraftarları kızdırdı.

A Milli Takımımız EURO 2024’teki ilk karşılaşmasında Gürcistan ile kozlarını paylaştı.

Dortmund’daki Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup ederek averaj ile ilk haftayı lider kapattı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 25’te Mert Müldür, 65’te Arda Güler ve 90+7’de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise 32’de Mikautadze’den geldi.

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Ay-yıldızlılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılsada maçın hakemi Facundo Tello verdiği kararlarla herkesi çıldırttı.

Taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla Arjantinli hakeme tepki gösterirken Erman Toroğlu’ndan ilginç bir açıklama geldi.

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Tello’nun kararlarının oldukça yerinde olduğunu söyleyen Toroğlu turnuvanın en iyi hakeminin Tello olduğunu söyledi.

Erman Toroğlu’nun Facundo Tello hakkındaki bu yorumu Türk futbolseverlerin bir kısmını kızdırdı.

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