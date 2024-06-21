Erman Toroğlu kızdırdı

A Milli Takımımız EURO 2024’teki ilk karşılaşmasında Gürcistan ile kozlarını paylaştı.
Dortmund’daki Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup ederek averaj ile ilk haftayı lider kapattı.
Millilerimize galibiyeti getiren golleri 25’te Mert Müldür, 65’te Arda Güler ve 90+7’de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise 32’de Mikautadze’den geldi.
Ay-yıldızlılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılsada maçın hakemi Facundo Tello verdiği kararlarla herkesi çıldırttı.
Taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla Arjantinli hakeme tepki gösterirken Erman Toroğlu’ndan ilginç bir açıklama geldi.
Tello’nun kararlarının oldukça yerinde olduğunu söyleyen Toroğlu turnuvanın en iyi hakeminin Tello olduğunu söyledi.
Erman Toroğlu’nun Facundo Tello hakkındaki bu yorumu Türk futbolseverlerin bir kısmını kızdırdı.