Erman Toroğlu "Mourinho Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadı"

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Erman Toroğlu "Mourinho Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadı"

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'a etkisini anlattı.

Galatasaray Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Sarı kırmızılı taraftarlar oynanan oyun ve alınan sonuçlardan memnun değil.

"MOURINHO KAÇIN KURASI"

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ise Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadığını söyledi. Erman Toroğlu "Mourinho Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadı. Okan'la başladı Okan'da sazan gibi yakaladı. Çakal gibi. Kaçın kurası. Okan'la Mourinho aynı değil. Meydan muharebereleri görmüş kazanmış kaybetmiş. Geldi iki rakip takıma baktı. Önce Okan'a daldı. Okan ona daldı. Yalnış yaptı seni sinirlendiriyor.

Sinir uçlarınla oynuyor. Bu sefer Galatasaray yönetiminin sinir uçlarıyla oynadı. Ali Koç'ta devreden çıktı. Mourinho akıllı bir adam, Acun'u da yönlendiren o. Mourinho işin karaciğerini biliyor." ifadelerini kullandı.

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