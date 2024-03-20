Erman Toroğlu 'Ölü çıkmadan git' diye bağırdı. Dinleyenler kulaklarına inanamadı

Kaynak: skyspor tr
Erman Toroğlu 'Ölü çıkmadan git' diye bağırdı. Dinleyenler kulaklarına inanamadı
Skyspor YouTube kanalındaki 'Ne Diyosun Hocam' adlı programında Erman Toroğlu'nun söyledikleri gündem oldu.

Spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu, Skyspor YouTube kanalındaki "Ne Diyosun Hocam adlı programında; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yerden yere vurdu.

Yaşanan onca skandala rağmen görevde kalmaya devam eden Mehmet Büyükekşi için çok sert ifadeler kullanan Toroğlu, şöyle konuştu:

"Binmişim bir alamete gidiyorum kıyamete. Ama bu benim için değil Futbol Federasyonu var ya Büyükekşi. Bindi bir alamete idare ediyor gidiyor kıyamete.

İnşallah ölü çıkmaz Büyükekşi. Eğer yarın yaralı ölü hastaneye kaldırılırsa sorumlusu sensin Büyükekşi.

Git... Git... Git... Yeteer yeteer... Yeter Büyükekşi yeter. Bak erkek gibi söylüyorum. Ölü çıkmadan git Büyükekşi. Söylediğim çok ağır kusura bakmayın"

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