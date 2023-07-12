Erman Toroğlu, 'Orada karın olsaydı' diyerek Şenol Güneş'i hedef aldı: Adam değilsin lan

Her açıklamasıyla gündem yaratan Erman Toroğlu bu kez de Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş’i hedef aldı.

Skyspor kanalına konuşan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in Hataysporla ilgili "Bu takımlar şimdi Riva'da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman. Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı" sözleri üzerine adeta çıldırdı.

"LAN SİZDE İNSANLIK YOK MU"

Erman Toroğlu, ''İnanamadım, bu adam bir de öğretmen. Depremde Şenol Güneş'in ailesi orada olsaydı; karısı, çocukları, akrabaları aynı cümleleri eder miydi. Nasıl insansınız siz? Her şeyiniz para mi sizin ya, her şeyiniz dolar mı, euro mu ya? Lan sizde şu kadar insanlık yok mu ya?

Ya adam uzatmada gol attı ben gördüm, sarmaş dolaş kutladılar. Adam sabah İngiltere'ye gidecekti, adamın cenazesini götürdüler. Sen ne söylüyorsun Şenol Güneş? Akıl veriyor ya, onlar nerede idman yapıyorlarmış. Senin Allah muhafıza çocuklarından biri olsaydı orada aynı cümleyi söyler miydin lan Şenol Güneş. Lan Şenol Güneş diyorum bak ne kadar net" ifadelerini kullandı.

“VER LAN MAHKEMEYE BENİ'”

Sinirden gözyaşlarını tutamayan Erman Toroğlu "Yazık ya orada neler oldu biliyor musun? Bana anlatıyorlar. Bazen ağladım anlattıklarında. Ayıptır ya, her şeyi para mi görüyorsunuz ya? Yürüyün gidin adam değilsiniz ya. Hadi mahkemeye ver lan beni. Adam değilsin lan, bunu söyleyen adam değil. Burada bile ağlayasım geliyor. Orada ne kadar insan öldü" dedi.



