Erman Toroğlu orangutan ile yaşadıklarını açıkladı

Eren Bozdaş
Erman Toroğlu orangutan ile yaşadıklarını açıkladı
Futbolculuk döneminde yaptığı bir hayvanat bahçesi ziyaretini anlatan Erman Toroğlu'nun hikayesi duyanları gülme krizine soktu.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Sky Spor Youtube kanalına yaptığı açıklamada futbolculuk dönemine ait bir anıyı anlattı.

Arkadaşları ile birlikte hayvanat bahçesini ziyaret eden Erman Toroğlu'nun oragutan ile yaşadıkları dinleyenleri kahkahaya boğdu.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

"Hayvanat bahçesine gidelim dedik geziyoruz işte her şey aslan kaplan maymun. orangutanın oraya geldik saatte 11 filan kahvaltı yapmışız. Orangutan da baya bir hayvan biliyorsun fındık fıstık falan veriyorlar yiyor. Topçu milleti de fırlama ben tam su içiyordum pff yaptım bana çok kötü yaptı. Ben tabi sinirlendiğini anladım ben bir daha pff yaptım. Yine böyle yaptı sinirlendi. Tabi sinirlenince su bitti gittim ayran aldım. Pipetle ayran içiyorum bu 2-3 metre öteye gitti. Bakıcı geldi dedi ki ‘beyefendi lütfen yapmayın’ ‘Bir şey yapmıyorum hayvanla oynuyorum’ dedim ama bana söylemedi hayvanın ne halt olduğunu adam. Ben burada pipetle ayranı içiyorum orangutana pff yapıyorum. Ben sağda solda konuşurken hayvan sen işe ağzına al hoop diye geldi puff dedi başta aşağı full sidik abi b.k gibi kaldım işte leş. Oynarsan adamla oynarlar ‘Hııaaah’ dedi gitti"

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