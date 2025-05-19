Erman Toroğlu Rahmi Koç'un Beşiktaş'a getireceği dünya yıldızını açıkladı!

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Erman Toroğlu Rahmi Koç'un Beşiktaş'a getireceği dünya yıldızını açıkladı!

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Kulübü için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı. Toroğlu, iş adamı Rahmi Koç'un, siyah-beyazlılara dünyanın en büyük yıldızlarından birini getirebileceğini söyledi. İşte o isim...

Ekol TV'de spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalar yaptı. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurması beklenen Kara Kartal için tecrübeli futbol adamından taraftarları heyecanlandıracak bir iddia geldi.

ERMAN TOROĞLU RAHMİ KOÇ'UN CRISTIANO RONALDO'YU BEŞİKTAŞ'A GETİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Erman Toroğlu, İngiliz basınında gündeme gelen Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer edeceği yönündeki haber için çarpıcı sözler kullandı.

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İşte Toroğlu'nun açıklamaları;

Rahmi Koç, Ronaldo transferini Beşiktaş'a yapabilir. Rahmi Koç böyle transferlere yardımcı olmayı sever. İnşallah Beşiktaş'a kısmet olur Ronaldo." "Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş’a olan desteğiyle biliniyor. Siyah-beyazlı kulübe yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve bağışlarla sık sık adından söz ettiren Koç, desteklerini yalnızca maddi değil, manevi olarak da sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir restoranda Beşiktaş Kongre Üyeleriyle karşılaşan Rahmi Koç, samimi atmosferde geçen buluşmada Koç, kulübün geleceğiyle ilgili kongre üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu ve Beşiktaş’a daha fazla destek verme sözü verdi."

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