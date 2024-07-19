Erman Toroğlu seçimden bir gün önce neler yaşandığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu seçimden bir gün önce neler yaşandığını açıkladı

TFF başkanlık seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu kazanırken Erman Toroğlu bir gün önce otelde gördüklerini anlattı.

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi Ankara’daki JW Marriott Hotel’de gerçekleşti.

Yapılan seçimde 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu 129 oy alan Mehmet Büyükekşi’yi 5 oy farkla geçerek TFF’nin yeni başkanı oldu.

Seçim döneminde yapılan baskılar nedeniyle Büyükekşi’nin seçimi kazanması beklenirken delegelerin bu kararı gündeme bomba gibi düştü.

OYUNU HACIOSMANOĞLU'NA VERDİ

Hacıosmanoğlu’nun bu zaferini değerlendiren Erman Toroğlu kendisinin de Büyükekşi ve yönetiminden rahatsız olduğunu belirterek oyunu Hacıosmanoğlu’na verdiğini açıkladı.

"SURATI EKŞİMİŞTİ"

Büyükekşi’yi seçimden bir gün önce otelde gördüğünü dile getiren Toroğlu yaptığı açıklamada, “birçok başkanla otelde sohbet ettim. Mehmet Büyükekşi'yi gördüm. Bir yerlere gidip geldikten sonra suratı biraz ekşimişti. Bunu daha ilerde konuşabiliriz. Şimdi konuşmak için erken. Ya hocam bir kere ölürsün, iki kere ölmezsin. Böyle gitmek kötü oldu. Tankınla tüfeğinle girdin seçime ama kaybettin" dedi.

HAKEMLİK KARİYERİ NEDENİYLE TFF DELEGESİ

Yorumculuk kariyerinden önce 1983-1994 yılları arasında FIFA kokartlı hakemlik yapan Erman Toroğlu bu dönemdeki hizmetlerinden ötürü TFF delegesi olarak bulunuyor.

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