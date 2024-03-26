Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi

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Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi
Spor yorumcusu Erman Toroğlu Skyspor programında bu kez Trabzonspor Tesisleri hakkındaki sözleriyle gündeme geldi.

Şenol Güneş Tesisleri’nin isminin aslında yanlış verildiğini anlatan Erman Toroğlu kendi alternatiflerini de sıraladı.

Erman Toroğlu ayrıca Şenol Güneş’e göndermede bulunarak “Trabzonsporlular ne demek istediğimi anlar” dedi.

İŞTE ERMAN TOROĞLU’NUN SÖZLERİ:

Şu anda Trabzon’da spor tesisleri var.

Şenol Güneş. Hayır abi.

Trabzon’u Trabzon yapan, efsaneyi yaratan Ahmet Suat Özyazıcı’dır.

Sonra da Özkan Sümer’dir.

O stadın adı Ahmet Suat olmalı.

Trabzonluların bunu dile getirmeleri lazım.

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