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Erman Toroğlu 'Potansiyel rezalet'

Erman Toroğlu, Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 23:29
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Erman Toroğlu Sivasspor'un sayılmayan golünü değerlendirdi

Erman Toroğlu 'Potansiyel rezalet'
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Erman Toroğlu, A Spor'da yer aldığı programda Sivasspor'un Galatasaray maçındaki sayılmayan golünü çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Toroğlu, şunları söyledi:

"Hakemin el hareketlerine göre ya ofsayt ya da en direkt vuruş var. Faul göremiyorum. Savunma oyuncusu kendisini sahanın dışına atarak pozisyondan kurtaramaz ama hücum oyuncusu ofsayttan kurtulabilir. Hiçbir pozisyonda ofsayt yok. Ayrıca VAR'dan gelecek olan ofsayt çizgisi nerede? Ben oraya 'Potansiyel rezalet' yazıyorum."  

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