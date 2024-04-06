Erman Toroğlu Süper Kupa maçının kaçıncı dakikada biteceğini açıkladı

Kaynak: skyspor tr
Erman Toroğlu Süper Kupa maçının kaçıncı dakikada biteceğini açıkladı
Eski hake, ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanması planlanan Süper Kupa maçıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Galatasaray; Şanlıurfa'ya tam kadro halinde gitti, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe Yönetimi derbiye U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

A Takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına hazırlanıyor.

U19 Takımı ise yarın saat 16.30'da kalkacak uçakla Şanlıurfa'ya hareket edecek.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin akıbeti herkes tarafından merak ediliyor.

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu karşılaşma ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada ortaya attı.

Skyspor Youtube Kanalı'ndaki "Ne Diyorsun Hocam?" adlı programında maçın hangi dakikada biteceğini açıkladı.

İşte Erman Toroğlu'nun bu konudaki sözleri:

"Genç oyuncuları götürecekler. Maç 9 kişi başlayabilir. Zaten onun kadrosu belli. 13, 14, 15 kişi... Futbolcular sakatlanır, sakatlanır abi... 1, 2, 3 oyuncu değişir, oyundan atılır maç bter. Maç 6. dakikada bitebilir. Ceza da olmaz. Her şey prosedüre uygun olur. Maç biter, ama kavga bitmez. Çünkü bu kavga Suudi Arabistan'da başladı. Hocam ya Suudi Arabistan'da maç olmaz. Biz de gittik, Suudi Arabistan'da maç olmaz. Şimdi Urfa'ya verildi, Urfa'da da maç olmaz. Atatürk nereden çıktı abi? Samsun... İki İstanbul takımı. Bunları zorlamanın anlamı yok."

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