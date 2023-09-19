Erman Toroğlu TFF’nin şampiyon olacak takımı değiştirecek planını açıkladı

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu TFF’nin gelecek sezon Süper Lig için yapacağı değişikliklere dair bomba bir iddiada bulundu.

Toroğlu, "Bana gelen habere göre, gelecek sezon play-off, play-out oynanması için inanılmaz bir hazırlık var. Biz seyirciye söyleyelim, seyirci hazırlıklı olsun çünkü bayağı bir hazırlık var. Olma şansı da çok yüksek geliyor bana." şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. 4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana." demişti.