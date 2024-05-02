Erman Toroğlu Uğur Dündar'ı hedef aldı. Son yıllarda olanları açıkladı

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Erman Toroğlu Uğur Dündar'ı hedef aldı. Son yıllarda olanları açıkladı
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nı bırakan Uğur Dündar'a Erman Toroğlu'ndan eleştiriler geldi.

Haziran ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde sandığa giden Fenerbahçe yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı’nı seçti.

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3 adayın yarıştığı seçimlerde oyların 1177’sini alan Şekip Mosturoğlu Sevil Becan ve Nihat Tokat’a fark atarak seçildi. Bu sonuç ile birlikte 2022 yılından beri Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar’ın görevi son buldu.

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Oluşan bu tablo sonrası "Şekip Mosturoğlu için Aziz Yıldırım'ın adamı" diyen Erman Toroğlu eski başkan Uğur Dündar’ı eleştirdi.

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"UĞUR DÜNDAR ÇOK YARA ALDI"

Uğur Dündar'ın son yıllarda fazla göz önüne çıktığını belirten Erman Toroğlu, “Uğur Dündar yanlış isimdi, son yıllarda biraz ortaya biraz fazla çıkamasaydı iyi ederdi. Öyle vatan millet cumhuriyet ile bu işler yürümüyor. Olduğun gibi gözükeceksin veya olduğun gibi yürüyeceksin. Babu babuya girersen yara alırsın. Şu anda Uğur Dündar çok yara aldı Türkiye’de. Ben onun yerinde olsam bu kadar girmezdim kenarda otururdum ama insanların hırsı” dedi.

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