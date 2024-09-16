Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen birlik oldu. Hakemler hedef tahtasında

Süper Lig’in 5. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Konyaspor’a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Pedrinho kaydetti.

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ın verdiği kararlar gündeme otururken Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen’den yaşananlara tepki geldi.

"HAKEM 2 NET PENALTI VERMEDİ"

Oğuzhan Çakır’ın performansını sert bir dille eleştiren Erman Toroğlu, "Türkiye'de futbol yönetiminden utanmak istiyorsanız dün ki Samsunspor - Konyaspor maçını izleyin. Hakem 2 net penaltı vermedi. Maçtan önce maçın kararı verilmiş. Hükümde şöyle yazıyor, 'Samsunspor'a 0 puan" dedi.

"BU REZİLLİK HEPİMİZE YETER"

Adaletsiz bir yönetim olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen ise, “Maçın gidişatı rezalet bir biçim aldı. Bu rezillik hepimize yeter! Eğer futbol yönetimi adaletli olsaydı, Samsunspor’un penaltısı verilirdi. Ancak maalesef futbolun içindeki bu haksızlıklar devam ediyor” ifadelerini kullandı.