Erman Toroğlu yine haksız çıktı

Fatih Saboviç
Erman Toroğlu yine haksız çıktı
Galatasaray'da Süheyl Batum'un adaylığını açıklaması sonrası Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu.

25 Mayıs’ta Galatasaray’da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi adaylar listelerini sunarken Erman Toroğlu’nun birkaç gün önce söylediği bir söz gündem oldu.

DURSUN ÖZBEK'İN KARŞISINA ADAY ÇIKMAZ DEMİŞTİ

Ünlü yorumcu seçimler ile ilgili gelen “Dursun Özbek’in karşısına bir aday çıkar mı” sorusuna verdiği yanıtta “çıkmaz hocam” demişti.

SÜHEYL BATUM HAKSIZ ÇIKARDI

Ancak seçime az bir zaman kala Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklayan Süheyl Batum Erman Toroğlu’nu haksız çıkardı.

Eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal’ın da desteğini alan Batum "Bugün, listemizi sayın divan başkanına teslim ettik. Galatasaray başkanlığına aday olduk. Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil, gelenekleriyle, geçmişiyle, değer yargılarıyla çok önemli bir kurum. Galatasaray hem demokrasisini hem de aydınlanmacı geleneğini, değerlilerinden ve Atatürk ilkelerinden alıyor. Galatasaray demokrasisi için, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik" diyerek adaylığını açıkladı.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA DA YANILMIŞTI

Ünlü yorumcu daha önce de Sivasspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin son dakikalarda kazandığı penaltıda hakemin bu kararı Livakovic’in müdahalesi yüzünden değil Djiku’nun arkadan Rey Manaj’ın baldırına dokunması olduğunu söylemişti.

Ardından TFF tarafından açıklanan VAR kayıtlarında penaltı kararının Livakovic’in müdahelesinden dolayı olduğu anlaşılmıştı.

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