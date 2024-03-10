Erman Toroğlu zabaha kadar...

Maçın hakemi Kadir Sağlam'ı eleştiren Toroğlu, "Kendinizi o futbolcuların yerine koyun. Mesela tünelde neler oldu, Fenerbahçeli futbolcu hakeme ne dedi? Bunu duyuyorlar, düşüyor etrafa. Ben bunları çok çektiğim için zamanında ip koptu mu gider. İki kırmızı karttan sonra Pendikspor'da 3-4 kırmızı kart daha olabilirdi, hakem gösteremedi. Maçın bu hale gelmesinin 1 numaralı sebebi hakem" dedi.

Erman Toroğlu şöyle devam etti:

Kadir Sağlam denen şahıs ilk yarıda skor 1-0 iken Ostorwolde'yi kırmızı kartla oyundan atsa maç orada kopup gidecekti.. Ne hikmetse aynı Kadir Sağlam Welinton'u normal faulünde anında kırmızı kartla oyundan attı ... 2. yarıda soyunma odasında neler döndü merak ediyorum.

"ZABAHA KADAR..."

Erman Toroğlu penaltı pozisyonunun da dışarıda olduğunu savundu.

Toroğlu, "Bu pozisyonu bana sabaha kadar gösterseniz dışarıda derim. Zabaha kadar dışarıda" diyerek kararını söyledi.